Ruba due magliette dal negozio e colpisce un cliente con un pugno

Il furto a Udine.

Ha rubato due magliette infilandole nella borsa che aveva con sé, una mossa che però non è sfuggita a un commesso e a un cliente che hanno tentato di bloccarlo. E’ successo nel tardo pomeriggio di domenica a Udine, in via Aquileia.

Il ladro, un 29enne di origine brasiliana, ha tentato la fuga ed è stato inseguito dal cliente del negozio che, nel tentativo di fermarlo, è stato colpito da un pugno al volto rimediando 8 giorni di prognosi. Il giovane è stato poi bloccato e arrestato dalle volanti della polizia di Udine, giunte sul posto.

Ieri il 29enne è comparso ieri davanti al gip: il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la scarcerazione, rigettando la richiesta di obbligo di firma presentata dal pubblico ministero.