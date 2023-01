Troppi camion sulla Pontebbana all’altezza di Casarsa della Delizia: “Serve un piano”

La Regione accoglie l’ordine del giorno per migliorare la viabilità della Pontebbana a Casarsa.

Migliorare il traffico sulla Pontebbana all’altezza di Casarsa della Delizia: accolto l’ordine del giorno in Regione. “Le soluzioni temporanee, seppur accettabili in quanto necessarie, non basteranno di certo a risolvere il problema del traffico pesante e non sulla Pontebbana, in particolare nel tratto di Casarsa della Delizia. Serve un piano di fattibilità in merito a una nuova viabilità che consenta il superamento della mole di camion e mezzi sulla SS13″.

Il consigliere regionale Tiziano Centis si è espresso così al termine dopo essersi visto accogliere l’ordine del giorno “Soluzioni per la viabilità della Pontebbana nel tratto di Casarsa della Delizia”. La Regione aveva commissionato uno studio di fattibilità per la riqualificazione della strada (risale al 2018 e non è più stato aggiornato), ma rispetto al nodo semaforico di Casarsa la rotatoria prevista è stata giudicata irrealizzabile da Fvg Strade a causa della mancanza di spazi utili.

“Di fronte a questo “stop” si è così deciso di introdurre una segnaletica diversa allo svincolo che si trova immediatamente dopo l’attraverso del ponte del Tagliamento tra Codroipo e Valvasone Arzene, segnaletica che spingerà i mezzi pesanti a spostarsi nella circonvallazione di San Vito al Tagliamento in direzione autostrada A28/A4 – prosegue Centis -. Ma si tratta di una alternativa che va comunque rivista per una soluzione a lungo termine: la Regione continuerà nel suo impegno, anche a seguito dell’interlocuzione con il Governo, per trovare il miglior rimedio alla problematica”.