L’assessorato alla Sanità di Udine per i rifugiati dall’Ucraina.

L’assessorato alla sanità del comune di Udine ha stilato un bilancio delle iniziative messe in atto nel corso del 2022 in favore della popolazione ucraina, all’interno dello Sportello emergenza Ucraina. Molte le attività, specialmente in favore dei più piccoli, a cominciare da un centro estivo di 4 settimane per bambini dai 3 ai 6 anni, e un altro centro estivo Cus di 8 settimane per bambini dai 6 ai 12 anni.

Inoltre è stata offerta la partecipazione gratuita a numerose attività sportive per ragazzi, con tanto di conclusione, a novembre, di 3 giorni a Rimini.

Per gli adulti sono stati organizzati corsi di italiano presso il Centro Micesio gestiti dal Centro provinciale istruzione adulti e dal Centro per i rifugiati. Le persone accolte dal comune di Udine nell’ambito degli accordi con la prefettura sono state 31.