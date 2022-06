Andrea Balducci sindaco a Cervignano per una ventina di voti

I risultati delle elezioni a Cervignano.

Andrea Balducci, appoggiato dalla lista Lacittà possibile, è stato eletto sindaco del Comune di Cervignano del Friuli con 2.113 voti, pari al 34,89 per cento delle schede valide.

Andrea Zampar (Il Ponte), ha ottenuto il 34,53 per cento dei voti (2.091), mentre Federica Maule (Cervignano Vale, Le fontane), il 23,32 per cento dei voti (1.412). Infine Giuseppe Soranzo (CAMBIAmenti per Cervignano), ha ottenuto il 7,27 per cento dei voti (440).

