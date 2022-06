I risultati delle elezioni comunali in Fvg.

Tutti i seggi elettorali dei 33 Comuni del Friuli Venezia Giulia i cui cittadini sono stati chiamati al voto per le elezioni amministrative si sono regolarmente costituiti per dare avvio alle operazioni di scrutinio.

I primi risultati sono arrivati ieri quando tra i Comuni che si sono presentati al voto con un solo candidato, infatti, hanno superato il quorum nei comuni di Arta Terme (Andrea Faccin), Cimolais (Davide Protti), Montenars (Claudio Sandruvi), Preone (Andrea Matinis), Savogna (Tatiana Bragalini), Sutrio (Manlio Mattia), Sagrado (Marco Vittori). Niente da fare invece, per appena 28 votanti, a Vito d’Asio: il comune sarà commissariato.

I risultati.

Arta Terme – Raggiunto il quorum, Andrea Faccin (Futuro e continuità per Arta Terme) è il nuovo sindaco.



Aviano – Paolo Tassan-Zanin (47,14%) in vantaggio su Ilario de Marco Zompit (26,57%) e Angela Tassan- Mangina (25,43%). Staccato Giacinto Cimolai (0,86%).



Bordano – Enore Picco in vantaggio (62,63%) su Gianluigi Colomba (37,37%).

Buja – Con due sezioni su 8 scrutinate in vantaggio Silvia Maria Pezzetta con il 38,37%, seguita da vicino da Giovanni Calligaro, al 35,47%. Più staccata Giulia Mattiussi con il 26,16%



Cervignano del Friuli – vantaggio per Andrea Balducci (40,15%), seguito da Andrea Zampar (32,92%), Federica Maule (19,45%) e Giuseppe Soranzo (7,48%).



Cimolais – Il sindaco uscente Davide Protti (Thimolei il paese che vorrei) raggiunge il quorum. Appoggiato dalla lista Thimolei, il paese che vorrei 2022, è stato confermato sindaco del Comune di Cimolais con 153 voti validi.

Cormons – Con 2 sezioni su 8 scrutinate Roberto Felcaro (58,85%) è in vantaggio su Elena Gasparin (41,15%).

Duino Aurisina – con il 62,47% dei voti Igor Gabrovec in vantaggio su Daniela Pallotta quando sono state scrutinate 4 sezioni su 12.

Gorizia – Dopo 4 sezioni il sindaco uscente Rodolfo Ziberna è avanti con il 43,16%, seguito da Laura Fasiolo con il 30,37% e da Pierpaolo Martina con il 10,34%. Più staccati Antonio Devetag(7,25%), Franco Zotti (4,53%), Serenella Ferrari (2,54%) e Mario de Marco con l’1,81%.



Montenars – Il sindaco uscente Claudio Sandruvi raggiunge il quorum.



Pagnacco – Con il 65,81% Laura Sandruvi è in vantaggio su Anna Freschi

Prata di Pordenone – Con il 56,7% Katia Cescon è in vantaggio su Daya de Nardi (40,21%)e Antonio di Capua (3,09%).



Preone – Andrea Martinis (Preone Civica) raggiunge il quorum. Appoggiato dalla lista Preone Civica, è stato eletto sindaco del Comune di Preone con 130 voti validi.



Sagrado – Marco Vittori, sindaco uscente e unico candidato ha raggiunto il quorum.



San Canzian d’Isonzo – Testa a testa tra Claudio Fratta (44,33%) e Silvia Caruso (44,11%). Più staccato invece Ciro De Simone Sorrentino (11,56%).



Savogna – Quorum raggiunto per Tatiana Bragalini (Lista civica). Appoggiata dalla lista Lista Civica, è stata eletta sindaco del Comune di Savogna con 193 voti validi.



Sutrio – Il sindaco uscente e unico candidato Manlio Mattia ha raggiunto il quorum.



Tarvisio – Vantaggio per Renzo Zanette(65,73%) su Renato Carlantoni (34,27%).



Vito d’Asio – Niente quorum per Luciano Cedolin: il comune sarà commissariato.

I comuni in sfida



Azzano Decimo – Paolo Panontin (Azzano civica); Enrico Guin (Partito democratico e Azzano Insieme); Angelo Franco Bortolus (Lega, Lista Bortolus e Libertà per Azzano); Massimo Piccini (Lista Azzano e Fratelli d’Italia).



Casarsa della Delizia – Claudio Colussi (Centrodestra per cambiare, Il comune del fare); Flavia Leonarduzzi (Partito democratico e Cittadini protagonisti).

Clauzetto – Alessandro Zannier (In marcia per Clauzetto); Giuliano Cescutti (Clauzetto vivrà).



Codroipo – Gianluca Mauro (Fratelli d’Italia, Lega e Con Gianluca Mauro sindaco); Graziano Ganzit (Ganzit per Codroipo); Guido Nardini (Partito democratico e Polo Civico).



Fontanafredda – Adriana del Tedesco (Partito democratico); Michele Pegolo (Le persone al centro delle scelte, Fratelli d’Italia, Progetto Fvg e Pegolo sindaco); Paolo Bertossi (Cittadini, Idee in comune).



Lignano Sabbiadoro – Alessandro Marosa (Pensieri liberi, Civicamente, Giovane Lignano, Lignano Vola); Alessandro Santin (Lignano crescita e sviluppo); Maria Cristina Clementi (Obiettivo Lignano e Vivi Lignano); Laura Giorgi (Generazioni, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Lignano).



Maniago – Umberto Scarabello (Alleanza per Maniago, Fiducia nel futuro); Domenico Marzullo (Uniti per Maniago, Marzullo sindaco e Fratelli d’Italia); Leonardo Esposito (Maniago a Colori e Esposito sindaco).



Nimis – Giorgio Bertolla (Nimis al centro e Uniti per Nimis); Gloria Bressani (Rinnova Nimis).



Pocenia – Irene Betto (Primavera giovani e Rinnovare per crescere); Debora Furlan (Insieme per la rinascita e Energia Giovani).



Rochi dei Legionari – Livio Vecchiet (Insieme per Ronchi, Idee in comune); Mauro Benvenuto (Ronchi Domani, Partito Democratico, Ronchi al centro); Vincenzo Borgia (Lista civica Borgia, Noi con l’Italia, Borgia sindaco, progetto Fvg); Sara Bragato (Obiettivo giovani, Lista Ronchi 2030, la Sinistra); Massimo di Bert (Vermigliano domani, Nuova era).



Taipana – Alan Cecutti (Noi, il fiume e la montagna); Sonia de Simon (Taipana futura).



Tolmezzo – Fabiola de Martino (C’entro, Insieme, Tolmezzo 2030); Marco Craighero (Tolmezzo bene comune, Tolmezzo futura, Tolmezzo verde); Roberto Vicentini (Per Tolmezzo con Vicentini, Vicentini sindaco, Fratelli d’Italia).



Tricesimo – Andrea Mansutti (Idea in comune); Sergio Bertossio (Blocco civico); Giorgio Baiutti (Insieme per Tricesimo, Innova Tricesimo).



