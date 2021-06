L’infortunio sul lavoro a Cervignano.

Paura per un uomo in un cantiere nautico a Cervignano. Mentre stava lavorando in via Caiù, è caduto, provocandosi diversi traumi. Erano da poco passate le 9 di questa mattina.

È subito scattato l’allarme. La centrale Sores Fvg ha inviato sul posto due mezzi di soccorso: l’infortunato è stato portato in codice giallo all’ospedale di Cattinara con l’elisoccorso. È grave, ma non in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai soccorritori, si sono portati anche i carabinieri di Palmanova.

