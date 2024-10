Camion si ribalta nel fossato, il gasolio finisce nel fiume Taglio

L’incidente a Cervignano.

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 28 ottobre, lungo la strada regionale 352 in comune di Cervignano: il conducente di un autoarticolato ha perso il controllo del mezzo, con il conseguente ribaltamento del rimorchio, che è finito in un fossato adiacente alla carreggiata.

A seguito dell’impatto, si è verificato uno sversamento di gasolio che ha raggiunto il vicino corso d’acqua del fiume Taglio, facendo scattare immediatamente i protocolli di emergenza ambientale. Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Cervignano, affiancati dagli operatori della Protezione Civile, i quali hanno posizionato panne assorbenti lungo il tratto di fiume coinvolto per contenere la contaminazione ed evitare ulteriori danni ambientali.

Per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area, la strada regionale 352 è stata chiusa temporaneamente al traffico, con conseguenti disagi per gli automobilisti in transito. Al momento, le operazioni di recupero del mezzo e di contenimento dello sversamento sono ancora in corso.