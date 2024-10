Paderno, due gelsi piantumati nel parco per celebrare i 40 anni del Cross

Il Cross, il circolo culturale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, ha scelto di commemorare i suoi quarant’anni di vita con una cerimonia presso il parco Luigi Candoni a Udine, nel quartiere di Beivars. Alla presenza istituzionale degli assessori al Verde pubblico Ivano Marchiol e alla Salute Stefano Gasparin, e di una rappresentanza dei soci del circolo, sono stati piantumati, d’intesa con l’amministrazione comunale di Udine e in collaborazione con gli addetti del Verde Pubblico, due gelsi nell’area verde di via Parma, nella zona nord della città.

L’area è attrezzata da alcune strutture di gioco per i bambini. “L’auspicio, ha detto il presidente del CROSS, dottor Lucio Costantini, rivolgendosi ai soci convenuti per la cerimonia, “è che all’ombra di quei gelsi, così caratteristici per tanti anni del paesaggio friulano, possano un domani trarre frescura i bambini che frequenteranno l’area verde. Un dono, una speranza per il futuro, soprattutto considerando l’incalzare dei mutamenti climatici”.

“È importante intervenire in aree verdi ancora poco conosciute e inserite in nuove lottizzazioni perché diventino pienamente luoghi di comunità, tramite azioni congiunte tra Comune e società civile in un percorso di attenzione e cura verso i quartieri”, il commento di Marchiol. “Ringrazio i soci del Circolo culturale dell’Azienza sanitaria per aver scelto di celebrare i 40 anni di attività facendo un dono così gradito alla città. La piantumazione di due piante con una prospettiva di vita così lunga – ha aggiunto Gasparin – ricorda il legame fortissimo tra la vita all’aria aperta e la salute dei cittadini. Ben vengano iniziative di questo tipo”.