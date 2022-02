Il candidato sindaco di Cervignano Zampar.

Il candidato sindaco di Cervignano della lista Il Ponte Andrea Zampar annuncia di aver quasi completato la squadra che si presenterà alle elezioni amministrative della prossima primavera e annuncia che i candidati saranno presentati alla popolazione nei prossimi giorni. Nel frattempo prosegue il lavoro per la formazione del programma elettorale. “Abbiamo creato dei gruppi di lavoro suddivisi per aree tematiche, all’interno dei quali diverse persone, in aggiunta ai candidati, stanno contribuendo con le proprie idee e proposte per la Cervignano di domani. Riscontro grande entusiasmo e voglia di partecipazione, sono molto contento dell’apporto che i numerosi volti nuovi stanno portando unitamente all’esperienza di chi fa parte della squadra da diverso tempo. Un buon programma elettorale, serio e realizzabile, necessità del supporto e delle idee di molti”.

Diversi gli ambiti su sui la lista Il Ponte sta lavorando, dall’ambiente al sociale, passando per il commercio, la cultura e lo sport. Grande attenzione sarà posta alla scuola ed in particolare agli edifici scolastici. “Il contributo statale ottenuto per la realizzazione di una nuova scuola innovativa nell’area dell’ex caserma monte Pasubio, unitamente alla partecipazione al bando PNRR da poco scaduto sono il primo passo verso una necessaria rivisitazione dell’intero patrimonio locale di edifici scolastici, che necessitano di interventi di ammodernamento e ampliamento dove possibile. Compito della prossima amministrazione sarà certamente una profonda analisi delle strutture e delle esigenze del mondo scolastico. Abbiamo iniziato in questi giorni un attento confronto con i dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie per comprendere necessità, andamento delle iscrizioni e richieste delle famiglie, per poter dare risposta alle necessità più sentite.”

Numerosa la partecipazione al gruppo di lavoro che si è occupato di sociale e ambiente sotto la direzione dell’attuale assessore Loris Petenel: “Il gruppo ha condiviso l’attenzione per il territorio e la comunità, favorendo uno sviluppo ambientale e sociale che accresca la soddisfazione dei cittadini in termini di qualità della vita. Un lavoro svolto con consapevolezza e preziosa sensibilità, sono stati toccati temi diversi seppur con una visione di insieme e approfondimento che rappresentano un valor aggiunto alle proposte”.

