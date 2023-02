Fasciatoi pubblici per cambiare i neonati, la proposta a Cervignano

L’opposizione chiede fasciatoi pubblici a Cervignano.

Essere in giro con il bimbo e avere necessità di cambiarlo: è una situazione che può creare disagi e problemi alle famiglie, che non sanno dove poterlo fare. Ecco allora la proposta a Cervignano: più fasciatoi pubblici e una mappa per conoscere i locali che li mettono a disposizione gratuitamente.

E’ il succo della mozione che la lista Cervignano Vale presenterà nel prossimo consiglio comunale, con l’obiettivo di condividerla con tutti i gruppi. “È uno dei temi presenti all’interno del nostro programma – spiega Livia Ferrari, delegata per il sociale di Cervignano Vale –: riteniamo che garantire alle famiglie luoghi attrezzati, sicuri e puliti in cui poter cambiare i propri neonati e bambini piccoli sia un segno di civiltà che Cervignano debba offrire. Grazie anche alla disponibilità di alcune attività commerciali stiamo definendo i dettagli della progettualità che presenteremo all’amministrazione e all’intero Consiglio comunale. Perché riteniamo che le buone idee non debbano avere colore politico, ma semplicemente diventare realtà per il bene dei cittadini”.

Nelle scorse settimane è stata effettuata una prima mappatura degli edifici ad accesso pubblico e degli esercizi commerciali che già offrono gratuitamente questo servizio. “L’obiettivo – continua Ferrari -, vuole essere da un lato l’implementazione del numero dei fasciatoi negli edifici pubblici, all’altro lato la realizzazione di una mappa interattiva che segnali ai cittadini e ai visitatori di Cervignano tutti i luoghi che offrono gratuitamente questo servizio”.

“Chiederemo al Consiglio comunale – aggiunge il consigliere Luca Negro, firmatario della

mozione –, di istituire un gruppo di lavoro, costituito da un componente o delegato di ciascuna

compagine consiliare, affinché possa studiare nel dettaglio la progettualità per rendere concreto in tempi brevi questo servizio che riteniamo fondamentale”.