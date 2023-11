La Fiera di San Martino a Cervignano.

Come da tradizione si festeggia a Cervignano del Friuli la Fiera di San Martino: si inizia venerdì 10 novembre fino a lunedì 13 novembre. Rinnovato alla Pro loco il compito di gestire le associazioni che avranno chioschi e stand informativi: distribuzione posteggi, Suap di somministrazione e pratiche per la corrente elettrica temporanea di ognuno, pratiche sicurezza e piani safety security.

Il venerdì apriranno le danze le associazioni di Cervignano con i loro chioschi enogastronomici alle ore 17, sabato domenica e lunedì ci sarà anche il tradizionale mercato con bancarelle. Non mancheranno le giostre presso il parcheggio dell’Insula e piazza Unità D’italia, il consueto appuntamento per i più piccoli. Dall’anno scorso la Via XI febbraio viene allestita da stand di hobbisti e artigiani, tante piccole occasioni per vedere e comprare prodotti fatti a mano, ma non solo. Data la numerosa richiesta, alcuni occuperanno anche un tratto di Via Marcuzzi.

Come ogni anno il Ricreatorio si trasferisce presso la sala parrocchiale con il loro chiosco enogastronomico esterno e la domenica, grazie agli animatori, ci sarà una truccabimbi e tanto divertimento.

Il Cai Sezione di Cervignano propone la palestra di arrampicata mentre il JTeam un torneo con simulatore di guida presso il loro stand davanti al Teatro Pasolini. Domenica mattina tutti in centro piazza a saltare e “zumbare”con Fit mania con Daniele Monica e Betty. Il Chiosco del Borgo Muscoli quest’anno festeggia i 10 anni di attività e saranno supportati dall’Associazione famiglie diabetici bassa friulana ODV, per sensibilizzare un problema sempre più comune ed importante. Inoltre da non perdere l’incontro con Arturo Caissut domenica pomeriggio ore 15 per parlare di libri e non solo.

Tanta musica vestirà le serate della Fiera, in centro piazza troveremo l’unione delle associazioni Pro Cervignano Calcio e Julia Augusta che dalle 20 in poi sarà festa, Borgo Muscoli, Abc Basket, la Banda mandamentale, Ac la Rosa, tutti avranno Dj e gruppi musicali. Saranno presenti con uno stand informativo la Protezione civile del comune di Cervignano, e la Protezione civile Carabinieri.