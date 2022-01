Il furto di cavolfiori a Cervignano del Friuli.

I ladri prendono di mira il campo di un’azienda agricola di Cervignano e portano via diversi cavolfiori. Il furto è avvenuto in un’azienda agricola situata in via Ramazzotti.

I malviventi si sono introdotti nelle serre ed hanno sottratto diverse piante di cavolfiore biologiche. Ad accorgersi dell’accaduto uno dei dipendenti che ha subito allertato i carabinieri di Cervignano. Questi ultimi sono al lavoro per identificare i responsabili.

(Visited 211 times, 211 visits today)