I colpi dei ladri a Remanzacco e Codroipo.

Ladri in azione tra la serata di ieri e oggi in Friuli. Il primo colpo è stato messo a segno a Remanzacco, in un’azienda specializzata in umidificatori e deumidificatori: i ladri sono entrati forzando un infisso, rubando un computer portatile e dell’attrezzatura. Il bottino si aggira sui 1.000 euro.

Il secondo raid si è verificato in un’abitazione di Codroipo. Approfittando dell’assenza dei proprietari, i malviventi si sono introdotti in casa forzando una finestra, portando via 200 euro in contanti.

In entrambi i casi procedono i carabinieri delle rispettive stazioni, cioè Remanzacco e Codroipo.

