Rubano contanti e stecche di sigarette, furto da 16mila euro in un bar

Furto in un bar e in una casa di Cervignano.

Doppio furto a Cervignano: colpiti un bar e una casa privata. Nella notte appena trascorsa, tra le 4 e le 4.20 di lunedì 22 aprile, ignoti sono riusciti a forzare la porta d’ingresso del bar Style e, una volta entrati, hanno portato via dal registratore di cassa e dalla cassetta di sicurezza, soldi per un totale di circa 16 mila euro. Non contenti, hanno anche rubato 64 stecche di sigarette per un valore di altri 3.600 euro. A denunciare il furto, la titolare, una donna, classe 1967, di Torviscosa.

Tra le 17.30 e le 22.30 di ieri, domenica 21 aprile, invece, ignoti, dopo l’effrazione della porta, sono entrati nell’abitazione di una vedova, classe 1939, sempre di Cervignano. Qui hanno portato via un anello d’oro con perle del valore di 300 euro. Sempre il 21 aprile, i ladri avevano colpito anche in un’altra casa del paese. Indagano i carabinieri della stazione locale.