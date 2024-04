Tenta di rubare abiti nascondendoli sotto la giacca: denunciato

Furto al negozio Sorelle Ramonda.

E’ stato denunciato per furto aggravato un 52enne residente a Tarcento ma originario della provincia di Bari, che ha tentato di rubare abiti dal negozio Sorelle Ramonda di Reana del Rojale.

Ieri, domenica 21 aprile, l’uomo ha asportato le placche antitaccheggio e ha nascosto due capi di abbigliamento sotto la giacca, provando a uscire senza pagarli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dal servizio di sorveglianza interno, che lo hanno immediatamente fermato.

Non si tratta dell’unico colpo registrato nel fine settimana: a Cervignano del Friuli, sabato 20 aprile, ignoti si sono introdotti in un’abitazione dopo aver rotto il vetro di una finestra. I malviventi sono riusciti a rubare circa 200 euro in contanti e gioielli in oro per un valore complessivo attorno ai 5mila euro. Sul fatto indagano i carabinieri.