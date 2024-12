Incendio Cervignano, consegnati i primi appartamenti agli sfollati della palazzina Ater

Dopo l’incendio alla palazzina Ater di Cervignano.

Oggi, 19 dicembre, a cinque giorni dall’incendio che ha devastato una palazzina Ater a Cervignano del Friuli, sono stati consegnati i primi appartamenti alle famiglie sfollate: “Ridiamo una casa a 14 nuclei familiari dei 24 rimasti senza tetto – ha dichiarato l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante -. Ringrazio l’Ater di Udine per la tempestività con cui ha trovato una soluzione e si sta adoperando per restituire normalità alla vita quotidiana di queste famiglie”.

Altri 12 alloggi, che necessitano di alcuni interventi di sistemazione, saranno resi disponibili entro i primi mesi del 2025, andando così a completare le esigenze abitative di tutti i nuclei famigliari, per circa 62 persone, che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Alla firma di consegna degli alloggi erano presenti il sindaco di Cervignano Andrea Balducci, la presidente di Ater Udine Vanessa Colosetti e il direttore Lorenzo Puzzi.

L’incendio di sabato scorso, domato tempestivamente dai vigili del fuoco intervenuti sul posto al primo allarme, ha comportato l’inagibilità della palazzina di via Brumatti. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio della Procura di Udine che ha aperto un fascicolo. Attualmente gli inquilini che non hanno ancora un alloggio sono stati sistemati in due hotel di Cervignano a spese del Comune che provvederà in questi giorni a chiedere il ristoro alla Protezione civile per situazione di emergenza.