L’incidente sulla rotonda di Cervignano.

Incidente, questa mattina, poco prima dell’alba, sulla regionale 14, proprio in prossimità della rotonda all’ingresso di Cervignano. Per cause ancora in corso di accertamento, verso le 5,30, un’auto ed una moto del tipo da enduro si sono scontrate ed il centauro, un 40enne della zona, è volato a terra rimanendo ferito.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano, che hanno messo in sicurezza la strada e collaborato con i sanitari del 118. Il ferito, non in gravi condizioni, è stato trasportato dell’ambulanza all’ospedale di Palmanova.

(Visited 202 times, 202 visits today)