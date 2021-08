L’incidente sulla statale nel comune di Cervignano.

Si sono scontrate sulla statale 14 nel comune di Cervignano. Una ha carambolato finendo ribaltata su un fianco contro il guard rail. L’altra si è fermata poco più avanti, a bordo strada, tirando giù anche un cartello. Un incidente tra due auto, intorno a mezzanotte e mezza, fortunatamente senza feriti, che ha causato però la parziale chiusura della strada per circa 3 ore, per consentire le operazioni di soccorso.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, che hanno messo in sicurezza i mezzi e la strada. Come dicevamo, gli occupanti delle auto non hanno riportato fortunatamente ferite nello scontro e non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

