L’incidente fra tre auto con bimbi feriti a Cervignano.

Ci sono anche due bambini tra i 6 feriti nell’incidente della strada accaduto nel pomeriggio di oggi, alle 16.45, a Cervignano. Il sinistro si è verificato, per cause da accertare, in via Grado, sulla strada che porta a Terzo d’Aquileia.

Dopo lo scontro fra due auto, sul posto è sopraggiunta una terza vettura che, per evitare di andare a schiantarsi sulle altre due, è finita nel fosso, cappottandosi. È stato subito dato l’allarme. A bordo dei mezzi c’erano quattro donne, di età compresa fra i 30 e i 50 anni, e i due minori.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti: sono stati tutti portati, con quattro ambulanze, negli ospedali di Monfalcone, Palmanova e Udine. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sono intervenuti la polizia locale di Cervignano, guidata dal comandante Monica Micolini, i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Cervignano, i carabinieri di Palmanova e la croce verde.

