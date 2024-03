Un dono alla casa di riposo di Cervignano dall’associazione Progetto Futuro.

Ritorna “Diamoci una mano” l’iniziativa organizzata dall’associazione Progetto Futuro, nata durante il periodo di lockdown per far fronte alla necessità di generi alimentari da destinare a persone in difficoltà; questa volta, però, il sostegno andrà alla casa di riposo di Cervignano.

La formula infatti è nuova e, al posto della raccolta di prodotti che veniva effettuata in alcuni supermercati cittadini, si individuerà ogni anno, nel periodo primaverile, un’associazione, un ente, un gruppo o una comunità, per far dono di qualcosa di cui necessitano in quel momento. Si inizia, appunto, con la casa di riposo Sarcinelli a cui, su indicazione del personale responsabile, verrà donato un televisore 50 pollici come regalo pasquale.

L’iniziativa però non finisce qui, perché verso la fine del mese di aprile, verrà organizzato un pomeriggio o una mattinata musicale dove agli ospiti della struttura verranno offerte un paio d’ore di buona musica e un omaggio floreale a tutte le signore.

“È la prima volta – sottolinea il presidente dell’associazione Luca Furios -, che organizziamo un’iniziativa a favore della casa di riposo Sarcinelli e devo dire, con entusiasmo, che la cosa ci emoziona moltissimo perché portare un po’ di gioia ai nostri “nonni”, ci riempie di felicità. Abbiamo appreso che il televisore della sala ricreativa non funzionava più e provvisoriamente usufruivano di uno molto piccolo, quindi quale miglior dono per Pasqua potevamo fare se non uno schermo bello grande nuovo di zecca? Perché tutti sappiamo quanto una tv accesa possa fare compagnia”.

Conclude la vicesindaco Laura Centore: “Ringrazio di cuore l’Associazione Progetto Futuro, il suo direttivo e il suo presidente Luca Furios che hanno donato un nuovo televisore agli ospiti della nostra Casa di Riposo Comunale Valentino Sarcinelli, regalo molto apprezzato da tutti. Un gesto generoso da parte di Progetto Futuro, associazione presente da diversi anni sul nostro territorio e impegnata anche nel sociale. Attraverso la realizzazione di vari eventi e raccolta fondi si è sempre dimostrata sensibile e solidale verso le persone più fragili della nostra cittadinanza e non solo. Un bel esempio per tutti”. Ai ringraziamenti si unisce la direttrice Karin Faggionato.