Più di un chilo di hashish in casa, spacciava in tre quartieri: arrestato

Arrestato per spaccio di droga a Trieste.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Trieste-Borgo San Sergio hanno arrestato un 57enne italiano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di mirata attività investigativa, protrattasi nel corso di alcuni mesi nei rioni di Valmaura, Borgo San Sergio e Melara, attraverso pedinamenti e osservazioni, ma anche segnalazioni di soggetti dediti all’uso personale di stupefacenti, i militari dell’Arma hanno infine identificato un triestino dedito allo spaccio di droga e pertanto hanno richiesto all’Autorità Giudiziaria di poter effettuare una perquisizione presso la sua abitazione, individuandola quale punto di smercio dello stupefacente per numerosi “clienti” della città.

Già la mattinata successiva i Carabinieri hanno eseguito l’attività delegata, rinvenendo nel complesso 1,2 kg di hashish (suddivisa in panetti) e la somma contante di quasi 9mila euro, ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio, oltre a bilancini di precisione e materiale vario usato per il confezionamento dello stupefacente. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre l’uomo è stato arrestato: dopo gli atti di rito è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri di Borgo San Sergio.