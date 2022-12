Il tentato furto al supermercato di Cervignano

Furto, o meglio tentato furto, al supermercato di Cervignano.

Questa volta, però, ad essere rubata non è stata la merce in vendita: la ladra, infatti, aveva sfilato il portafoglio dallo zaino della commessa, probabilmente dopo essersi introdotta nello spogliatoio dell’attività commerciale. E’ stata però beccata subito: sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Torviscosa che hanno denunciato la ragazza, una 24enne bulgara, per furto con destrezza.