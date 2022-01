La rete distrutta da un’auto a Cervignano.

Perde, presumibilmente, il controllo dell’auto, sfonda la rete di una casa e poi se ne va. Lasciandosi dietro, oltretutto, un pezzo di paraurti e i fari, ma con l’accortezza di portarsi via la targa.

È accaduto in via Chiozza, a Cervignano, e ora i proprietari dell’abitazione lanciano sui social un appello per aiutarli a ritrovare chi ha compiuto il danno per poi allontanarsi.

Si tratterebbe di un veicolo Citroen, come si evince dalla mascherina rinvenuta dai proprietari dell’abitazione coinvolta. Da parte loro la richiesta di segnalazione di un’auto di questa marca danneggiata che si noti in giro.

