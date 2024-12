Tutto pronto per Presepi nel Borgo a Strassoldo.

Fervono i preparativi nel Borgo di Strassoldo, uno dei borghi più belli d’Italia, per la terza edizione di “Presepi nel borgo di Strassoldo”. L’inizio è fissato per il 6 dicembre, evento promosso dalla parrocchia di S. Nicolò di Strassoldo, in collaborazione con le associazioni locali.

La manifestazione ha richiamato numerosi visitatori lo scorso anno dove sono stati esposti circa un centinaio di presepi piccoli e grandi disseminati per le vie del borgo e delle vie circostanti fino alla chiesetta di Vineis. Anche i contatti via web sono stati molto interessanti tra Instagram e Facebook ci sono stati circa cinquemila contatti.

Quest’anno la manifestazione si arricchirà di una iniziativa riscoperta da una antica tradizione locale dove verrà ricordato il “Presepe girevole di Strassoldo”, oggi custodito al Museo Etnografico di Udine, dove la tradizione voleva che dalla vigilia di Natale e fino al 26 dicembre, venisse portato a spalla, nelle case del paese, da due ragazzi questuanti accompagnati da un piccolo gruppo di cantori che ad ogni porta chiedevano: ‹Sêso contenz di ricevi Gjsù Bambin?›.

La serata verrà presentata mercoledì 11 dicembre alle ore 20,30 nelle sale delle Opere Parrocchiali da Ferruccio Tassin, scrittore e giornalista cultore delle tradizioni friulane, che ricorderà la tradizione prendendo spunti dal libro di De Luisa “Tradizioni e Costumi”, la serata sarà allietata da alcuni canti natalizi del coro dell’Ute Cervignanese.