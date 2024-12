Buttrio ha accolto i “gemelli” austriaci di Nötsch im Gailtal

Ricevuta a Buttrio una delegazione della città austriaca gemella di Nötsch im Gailtal.

Buttrio ha recentemente accolto con calore una delegazione del comune gemellato Nötsch im Gailtal, una visita – anticipata da quella del Comune Buttrio in Austria avvenuta lo scorso 2 novembre – che ha consolidato lo storico legame tra i due paesi, dando vita a nuovi progetti.

La giornata è iniziata con il benvenuto in Villa di Toppo Florio, dove il consigliere Menis ha illustrato, con il supporto della traduttrice Annalisa Gecchere, il territorio di Buttrio condividendo dati demografici, informazioni sulle strutture comunali, scuole, associazioni, cultura e turismo. A seguire, la delegazione ha visitato il Museo del Vino; qui il presidente della Pro Loco Buri, Federico Toffoletti, ha guidato gli ospiti alla scoperta delle tradizioni vinicole di Buttrio e delle sue eccellenze. La visita è poi continuata al polo sportivo e presso la struttura del Palafeste. In questa tappa, i presidenti delle associazioni di baseball e calcio hanno illustrato le attività, ma anche i futuri progetti di efficientamento energetico, sottolineando l’impegno per un ambiente più sostenibile.

L’incontro con il Comitato Anziani.

Un momento di grande interesse è stato l’incontro con il Comitato Anziani, presieduto da Pietro Scontrino, che ha rammentato come realtà come queste siano un vero pilastro sociale della comunità. Successivamente, il gruppo ha percorso il tragitto ciclopedonale che collega punti chiave del territorio: scuole, palestra, Casa del medico, Auditorium Piccini. Non poteva mancare una tappa alla sede della Protezione Civile, dove i volontari hanno illustrato i mezzi a disposizione, la sala operativa e il piano di emergenza comunale, spiegando l loro importante contributo alla sicurezza della comunità.

“La giornata è stata intensa e ricca di spunti – commenta l’assessore con delega al gemellaggio Corina Alionte -. Dopo la nostra visita in Austria, l’incontro in Friuli ha gettato le basi per rafforzare ulteriormente la cooperazione e l’amicizia con Nötsch im Gailtal. Il gemellaggio rappresenta molto più di un semplice scambio istituzionale: è un legame che unisce due comunità con progetti concreti, voglia di collaborare e di valorizzare le proprie eccellenze”.