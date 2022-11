Uniti contro la Sla, successo per la raccolta fondi dedicata a Mauro Zanchin

La raccolta fondi Uniti contro la Sla a Cervignano.

Si è conclusa qualche giorno fa la raccolta fondi “Uniti contro la Sla”, organizzata dall’associazione “Progetto Futuro” in collaborazione con Aisla Fvg, il patrocinio del Comune di Cervignano ed il sostegno della Cassa Rurale Fvg.

L’iniziativa, dedicata a Mauro Zanchin un giovane deceduto proprio a causa di questa patologia, è arrivata alla sua ottava edizione e si è svolta presso la loggia del Comune dove è stato allestito un banchetto con la possibilità di ritirare dei gadget a fronte di una donazione, mentre alcune cassettine per le offerte sono state ospitate da alcune attività commerciali.

L’intero ricavato, 1200 euro in totale, verrà devoluto ad Aisla Fvg, associazione che si occupa di dare sostegno ai malati di Sla. “Anche quest’anno – spiega Luca Furios presidente di Progetto Futuro – abbiamo voluto organizzare la raccolta fondi per dare un segno tangibile della nostra vicinanza a chi è più sfortunato. Dedicare un po’ del nostro tempo per iniziative come questa è un impegno che portiamo avanti ormai da parecchi anni. Il mio ringraziamento -prosegue Furios- va a tutte le persone che, nonostante il momento sia difficile per tutti, hanno voluto comunque contribuire a questa causa“. Orgogliosa e soddisfatta del risultato ottenuto anche Nadia Narduzzi, presidente di Aisla Fvg ” Per noi, ogni aiuto è importante, perché i malati di Sla e le loro famiglie hanno costantemente bisogno di aiuto e sostegno, ed è anche grazie a realtà come Progetto Futuro che tutto ciò può essere possibile”.