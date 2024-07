Addio all’imprenditore della grappa Silvano Domenis, a lui si deve la Storica Nera

Silvano Domenis si è spento a 87 anni.

Friuli in lutto per la scomparsa di un suo illustre imprenditore: Silvano Domenis, uno dei “signori” della grappa friulana, si è spento a Cividale a 87 anni. Aveva portato il nome dell’azienda, fondata dal suo bisnonno Pietro a fine ‘800, a livelli internazionali.

Nel 1986, assieme al fratello Pietro, aveva creato la Storica Nera, una delle grappe più conosciute e divenuta uno dei simboli del Made in Italy e della qualità della produzione del territorio. Per circa 25 anni era stato presidente del Consorzio di Tutela della grappa friulana e aveva anche contribuito a livello europeo al regolamento che limita l’uso della denominazione “grappa” unicamente ai distillati di vinaccia prodotti in Italia. Era stato anche attivo politicamente: iscritto alla Lega, fu assessore e consigliere comunale.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati alla notizia della sua scomparsa: “Silvano era un amico, un uomo onesto, di parola, leghista di prim’ordine nonché imprenditore lungimirante, che insieme ai fratelli ha saputo rinnovare e ampliare la gamma dei prodotti della storica distilleria cividalese, conosciuta ormai in tutto il mondo – ha scritto il consigliere regionale Elia Miani -. È grazie a Silvano che ho intrapreso la mia esperienza politico-amministrativa nel Comune di Cividale: era il 1998, quando sono entrato con lui in amministrazione comunale. Dopodiché Silvano ha dovuto dedicarsi ad altri impegni ma è sempre rimasto nel circolo della politica attiva Cividalese fino a ieri, fino alla fine. Un abbraccio a tutti i familiari e una preghiera per te, caro amico. La terra ti sia lieve”.

“Con Silvano Domenis se ne va un pezzo di storia imprenditoriale del Friuli Venezia Giulia – è il commento dell’assessore regionale Pierpaolo Roberti -. Domenis ha dedicato la sua vita alla perfezione dell’arte della distillazione e grazie alla sua passione e innovazione, ha elevato la grappa italiana a nuovi livelli di eccellenza, rendendo celebre la storica Nera, simbolo di qualità e tradizione. Un abbraccio alla famiglia”. I funerali saranno celebrati sabato 6 luglio alle 10,30 nella chiesa di Rualis.