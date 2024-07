Il Museo Friulano di Storia Naturale epicentro di sostenibilità.

Sarà un luglio all’insegna della sostenibilità e della questione climatica quello organizzato dal Museo Friulano di Storia Naturale, che ospiterà dall’8 al 31 luglio circa una dozzina di eventi gratuiti con alcuni dei più importanti esperti, divulgatori e ricercatori in tema di ambiente, storia ambientale, biologia, geologia, e transizione energetica sul panorama nazionale.

A inaugurare il ricchissimo programma del Museo di storia naturale saranno i suoni e la musica della natura. Lunedì 8 luglio, al Palamostre, i “Frammenti d’estinzione” di David Monacchi porteranno infatti la ricerca ambientale sul piano inusuale dell’arte, proponendo fin da subito un cambio di ottica e un nuovo modo nuovo per osservare, capire e immergersi in una natura lontana.

Artista a tutto tondo, compositore e ingegnere del suono, nel corso della sua carriera Monacchi ha registrato i suoni della natura negli habitat più fragili del pianeta, dall’Amazzonia alle foreste dell’Africa realizzando negli anni un progetto acustico che registra la vita dei luoghi più remoti e sconosciuti della Terra, dove migliaia di specie sono a rischio estinzione a causa della deforestazione, e la porta alle orecchie degli spettatori. Sarà dunque questo innovativo progetto a metà tra scienza e musica ad aprire il ricco luglio a tema ambiente del Museo Friulano di Storia Naturale.

I temi affrontati nella serie di incontri e proiezioni organizzate dal museo saranno però molti altri, tutti legati agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, ovvero quelli relativi al “consumo e alla produzione responsabile”, alla “lotta al cambiamento climatico”, alla “vita sott’acqua” e alla “vita sulla terra”.

Si parlerà allora di responsabilità umana nei cambiamenti climatici grazie al talk con Fabio Trincardi, direttore del dipartimento di scienze della terra del CNR, e di interventi di adattamento; di biodiversità e conservazione delle specie, in particolare delle api con Laura Bortolotti, importante ricercatrice al centro Agricoltura e Ambiente del Consiglio per la ricerca del ministero dell’Agricoltura ma anche di vita animale nel Mediterraneo e di spreco alimentare.

Per quest’ultimo appuntamento l’ospite è di riguardo: sarà Andrea Segré, professore di Economia Circolare e politiche per lo sviluppo sostenibile presso l’università di Bologna e figura d’eccellenza nella lotta allo spreco alimentare, a parlare al pubblico udinese, il prossimo 22 luglio, del grande paradosso dello squilibrio tra aree ricche del mondo e aree povere di risorse alimentari.

Il Museo di via Sabbadini si presenta così come la nuova location della cultura e della sostenibilità, ulteriore tappa di un percorso virtuoso verso un museo del futuro: una sede a basso impatto ambientale, la progettazione di allestimenti con l’uso di materiali certificati, il riuso degli stessi e l’attenzione verso la piena accessibilità dei contenuti sono solo alcuni dei passi che sta compiendo. Anche per questo motivo all’esterno del museo, nell’ampio parco esterno sarà allestita un’area-laboratorio all’aperto dedicata soprattutto ai più piccoli e alle famiglie.

“L’Italia è in ritardo per diversi obiettivi dell’agenda 2030, tra cui anche il contrasto alla perdita di biodiversità. Il Friuli è un territorio che da questo punto di vista detiene un record, per questo il tema ci riguarda più da vicino. In questo contesto, avvicinare i cittadini alla sostenibilità significa incentivare le persone a cambiare le proprie abitudini. Al motto di ‘Think Global, Act Local’, ovvero ‘pensa globalmente, agisci localmente’, il Museo vuole contribuire a questo cambiamento e partecipare come protagonista a questa battaglia” spiega la responsabile del Museo di Storia Naturale Paola Visentini.

Il programma.

Evento inaugurale

FRAMMENTI DI ESTINZIONE: IL PATRIMONIO ACUSTICO DELLE FORESTE PRIMARIE

con David Monacchi

lunedì 8 luglio, ore 20.30

Palamostre, piazzale Paolo Diacono 21

CAMBIAMENTI CLIMATICI: PROCESSI NATURALI, RESPONSABILITÀ UMANA E SCENARI FUTURI

con Fabio Trincardi

mercoledì 10 luglio, ore 18.30

Museo Friulano di Storia Naturale

via Sabbadini, 22/32

GLI INTERVENTI PER L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DEL COMUNE DI UDINE

con Paola Rovella

giovedì 11 luglio, ore 18.30

Museo Friulano di Storia Naturale

via Sabbadini, 22/32

TUTELARE LE API E GLI ALTRI IMPOLLINATORI PER FAVORIRE LA BIODIVERSITÀ E LE PRODUZIONI VEGETALI

con Laura Bortolotti

martedì 16 luglio, ore 18.30

Museo Friulano di Storia Naturale

via Sabbadini, 22/32

IL MISTERIOSO MONDO DEI PRATI

Film — Austria, 2022

Regia di Waltraud Paschinger

durata: 45′

mercoledì 17 luglio, ore 18.30

Museo Friulano di Storia Naturale

via Sabbadini, 22/32

DAGLI INSETTI AL PAESAGGIO, UN CERCHIO DA CHIUDERE

con Pierpaolo Zanchetta

giovedì 18 luglio, ore 18.30

Museo Friulano di Storia Naturale

via Sabbadini, 22/32

LO SCHELETRO COMUNE DELLE COSE

con Caterina Morigi

venerdì 19 luglio, ore 18.30

Museo Friulano di Storia Naturale

via Sabbadini, 22/32

MA SE SCOPPIASSE UNA BOMBA CALORICA? I PARADOSSI DELLO SPRECO ALIMENTARE

con Andrea Segrè

lunedì 22 luglio, ore 18.30

Museo Friulano di Storia Naturale

via Sabbadini, 22/32

SLOVENIA: LA NATURA AL PRIMO POSTO SLOVENIA — WHERE NATURE COME FIRST

Film — Austria, 2022

Regia di Christina Sonvilla e Marc Graf

durata: 52′

giovedì 25 luglio, ore 18.30

Museo Friulano di Storia Naturale

via Sabbadini, 22/32

STUDIARE I DELFINI IN UN MEDITERRANEO CHE CAMBIA

con Giovanni Bearzi e Silvia Bonizzoni

venerdì 26 luglio, ore 18.30

Museo Friulano di Storia Naturale

via Sabbadini, 22/32

LIMITI ALLO SVILUPPO NELL’ANTICHITÀ. COSA SAPPIAMO?

con Mauro Rottoli

mercoledì 31 luglio, ore 18.30

Museo Friulano di Storia Naturale

via Sabbadini, 22/32