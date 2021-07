La gestione dello storico Caffè è stata affidata alla Dret.

Tra tutti i locali del centro di Cividale, il Caffè San Marco è forse uno dei più celebri. Era chiuso da oltre un anno, dopo che era scaduto il contratto della precedente gestione. Da allora erano seguito due bandi del Comune fino all’aggiudicazione da parte della ditta Dret, collegata alla Eureka 2000 che gestisce Caffè Longobardo in piazza Paolo Diacono, ma soprattutto il ristorante Niù di via Nazionale a Tavagnacco.La nuova gestione avrà durata di nove anni e sarà rinnovabile per lo stesso periodo di tempo.

Necessaria la conferma della Soprintendenza.

Per la riapertura effettiva bisognerà aspettare, però, ancora. Come afferma il Comune, sarà necessario che la Dret presenti il progetto definito-esecutivo dei lavori di ristrutturazione e adeguamento richiesti dal bando. Poi, tutta la documentazione dovrà passare al vaglio della Soprintendenza, visto che l’immobile è vincolato per il suo valore storico.

