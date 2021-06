L’incendio al campo di orzo di Spessa.

Dal terreno agricolo si alzano le fiamme, scatta subito l’allarme. È accaduto nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 12.30, a Spessa, frazione di Cividale.

Qui, per cause in corso di accertamento, un incendio ha interessato un campo di orzo. Sul posto sono prontamente arrivati i vigili del fuoco, con squadre da Udine e dal distaccamento di Cividale, che hanno domato il rogo.

Le fiamme, però, hanno distrutto una porzione di terreno pari a 4 ettari.

(Visited 223 times, 223 visits today)