Carl Lewis in Friuli: la leggenda dell’atletica in visita a Cividale

Una leggenda vivente dell’atletica mondiale in visita in Friuli. Carl Lewis è stato nei giorni scorsi a Cividale del Friuli, dove ha trascorso del tempo in occasione di una visita privata legata a motivi familiari, tra momenti di incontro e soggiorno nel territorio.

Il campione statunitense, soprannominato il “figlio del vento”, è considerato uno degli atleti più dominanti della storia dello sport mondiale, con un palmarès straordinario che comprende 9 medaglie d’oro olimpiche e 8 titoli mondiali. La presenza del campione in Friuli è legata alla famiglia: la sorella Carol vive da tempo a Cividale del Friuli.

Una carriera leggendaria nello sport mondiale

Nel corso della sua carriera Carl Lewis ha dominato per oltre un decennio le specialità della velocità e del salto in lungo, imponendosi come uno dei riferimenti assoluti dell’atletica internazionale.

Il suo percorso sportivo è segnato da quattro titoli olimpici consecutivi nel salto in lungo, conquistati tra il 1984 e il 1996, oltre a una striscia impressionante di 65 gare consecutive senza sconfitte nella specialità, elemento che ha contribuito a consolidarne lo status di icona globale dello sport.

L’incontro con il Friuli e Udin Jump Development

Durante la permanenza in Friuli, Carl Lewis ha preso parte a un incontro con il mondo dell’atletica locale, ospite di una serata organizzata a Villa Rubini nei Colli Orientali, con gli organizzatori di UdinJump Development.

L’occasione è stata raccontata dalla stessa associazione attraverso un post pubblicato sui propri canali social: “Condividere una serata, in un posto così, con un campione di questo calibro, è uno di quei privilegi che ti porti dietro per sempre: un orgoglio enorme per tutta la famiglia UJD”.