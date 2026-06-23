Colpo di calore in spiaggia a Lignano, soccorsi 19 adolescenti austriaci

Diciannove adolescenti austriaci sono stati soccorsi nel pomeriggio di ieri a Lignano Sabbiadoro per un sospetto colpo di calore. I ragazzi, tra i 15 e i 16 anni, facevano parte di una comitiva arrivata nella località balneare friulana e, secondo quanto ricostruito, avrebbero trascorso l’intera giornata in spiaggia esposti al sole, con poca idratazione e senza adeguate protezioni.



L’allarme è scattato quando diversi giovani hanno iniziato ad accusare malesseri compatibili con l’esposizione prolungata al caldo. Sul posto sono intervenute un’ambulanza da Lignano, una da Latisana e l’automedica, con il supporto complessivo di otto operatori sanitari.

Nove ragazzi portati al punto di primo soccorso

All’arrivo dei soccorritori, tredici adolescenti presentavano ancora sintomi. Per nove di loro si è reso necessario il trasferimento al punto di primo soccorso di Sabbiadoro, dove sono stati tenuti in osservazione e reidratati. Le condizioni degli altri sei ragazzi, invece, sono migliorate sul posto. Dopo le prime valutazioni sanitarie, sono potuti rientrare nella struttura ricettiva dove la comitiva soggiorna.

L’episodio riporta l’attenzione sui rischi legati all’esposizione prolungata al sole, soprattutto nelle ore più calde della giornata e in assenza di una corretta idratazione. Nei giorni di temperature elevate, restare a lungo in spiaggia senza pause all’ombra e senza bere a sufficienza può favorire malori, colpi di calore e disidratazione, in particolare tra bambini e adolescenti.