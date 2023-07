Una festa in famiglia. A cui si aggiungerà qualche nuovo amico friulano e dei rappresentati delle istituzioni. Carl Lewis, la leggenda dell’atletica, 9 ori olimpici e 8 mondiali tra 100 metri, 200 metri e salto in lungo, è a Cividale. La città dove la sorella Carol, stella dello sport anche lei atleta con un bronzo mondiale nel salto in lungo, ha deciso di trascorrere la vecchiaia con il compagno.

Carl è venuto a trovarla per la famiglia e ne ha approfittato per fare un giro del Friuli e non solo. Dopo una tappa obbligata a Venezia, ha visitato Trieste, Grado, Aquileia e Udine. Concedendo anche qualche selfie ai fan che l’hanno riconosciuto. Stasera la sorella ha organizzato una grande festa a Cividale, dove sono attesi parenti e amici. Carol, la sorella di Carl infatti, è stata sposata con un friulano e che anche dopo la fine del matrimonio ha continuato a frequentare la nostra regione fino a decidere di comprare casa qualche anno fa proprio nella città ducale.