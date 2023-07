I controlli dei carabinieri in provincia di Pordenone

Nella serata di ieri la Compagnia carabinieri di Sacile ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei furti in abitazione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio, che si inquadra nel piano di controlli e prevenzione dei reati predatori posto in essere dal Comando Provinciale di Pordenone, ha visto coinvolte le Stazioni di Aviano, Polcenigo, Sacile e Fontanafredda e ha interessato i Comuni di Sacile, Brugnera, Polcenigo, Budoia, Aviano, San Quirino, Roveredo in Piano, Fontanafredda e Prata di Pordenone. Durante il servizio sono stati controllati 75 veicoli, identificate 80 persone, elevate 3 sanzioni al codice della strada con ritiro di 1 patente di guida.

Nel corso del servizio sono stati effettuati diversi posti di controllo nelle arterie più trafficate dei citati Comuni nonché perlustrazioni sia nei centri abitati che nelle aree rurali. Inoltre, sono stati sottoposti alla prova dell’etilometro diversi automobilisti, due dei quali verranno deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pordenone per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche: un 21enne residente a Gaiarine, controllato a Brugnera alla guida della sua autovettura, risultava positivo all’accertamento mediante etilometro con un valore compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. La patente guida è stata ritirata al giovane neopatentato. Ad Aviano invece, è stato un 29enne residente a Budoia a risultare positivo all’accertamento con l’etilometro sempre per un valore compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. Anche in questo caso la patente è stata ritirata.

L’attività ha riguardato anche lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Controllo sono stati effettuati nei parchi e nelle zone di aggregazione dei giovani. Due persone verranno segnalate alla Prefettura di Pordenone per la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti: a Sacile un 31enne di origine albanese ma residente nel capoluogo liventino, a seguito di perquisizione personale in una via del centro, veniva trovato in possesso di un involucro contenente 3,70 grammi di cocaina. Sempre a Sacile un 26enne di Genova, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 1 grammo di hashish.

Per quanto riguarda la prevenzione dei furti in abitazione, i carabinieri di Sacile consigliano nuovamente ai cittadini di chiudere sempre porte e finestre delle proprie abitazioni, di attivare l’allarme anche per brevi assenze e di contattare il 112 in caso si notino persone sospette. Questi temi, oltre a quello della prevenzione dalle truffe, sono al centro degli incontri che il comandante della Compagnia di Sacile sta tenendo con la popolazione.