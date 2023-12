Il presepe sul fiume Natisone.

Ha preso forma in questi giorni lo storico presepe nella forra del fiume Natisone a Cividale, che da ben vent’anni accoglie una folla copiosa di visitatori. Ogni anno infatti, il 24 dicembre dalle ore 19,45 circa, l’iniziativa ideata dal gruppo Manta Sub di Cividale, con la collaborazione degli speleologi “Forum julii” prende forma con uno spettacolo in grado di lasciare a bocca aperta i presenti.

“Nonostante sia stato difficile riprendere l’attività dopo gli anni della pandemia, ci stiamo pian piano rialzando” spiega il presidente del Manta Sub Mauro Del Negro. La serata, che sarà caratterizzata da spettacoli di luci e musiche suggestive, vedrà il destreggiarsi in acqua in una sorta di serpentone i sub che rappresenteranno in maniera realistica la nascita di Gesù bambino, in seguito alla blasonata e immancabile fiaccolata: i sub, infatti, portano lungo il corso d’acqua la zattera su cui è posto Gesù Bambino. A concludere l’atmosfera tanto magica quanto avvolgente, il singolare spettacolo pirotecnico.

Ogni anno una media di due- trecento persone presenziano allo spettacolo e ammirano la serata dal ponte del Diavolo. La circolazione stradale verrà interdetta per un paio d’ ore, per dare modo ai presenti di godersi al meglio questa indimenticabile manifestazione.