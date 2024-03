Nuovo centro di raccolta rifiuti a Cividale.

Il nuovo Centro di raccolta dei rifiuti urbani di Cividale del Friuli, realizzato con un progetto approvato dall’amministrazione comunale e col sostegno di un contributo della Regione FVG, aprirà i battenti in via dell’Industria n. 8 mercoledì 20 marzo. Verrà attivato in sostituzione del Centro situato in via Leonardo da Vinci n. 41 che invece resterà operativo sino a lunedì 11.

Il nuovo centro contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle normative nazionali vigenti e si configura come uno strumento necessario per la corretta gestione dei rifiuti urbani ai fini del recupero dei medesimi.

I rifiuti che si possono conferire.

Sul sito istituzionale del Comune di Cividale del Friuli è possibile trovare tutte le informazioni utili in merito, quali l’orario di apertura, le tipologie di rifiuti conferibili presso il nuovo centro, nonché le indicazioni dei contatti della NET S.p.A., soggetto gestore della nuova struttura.

Al Centro di raccolta i titolari di utenze TARI domestiche e non domestiche potranno conferire numerose tipologie di rifiuto differenziato, anche voluminoso, come ad esempio elettrodomestici, pneumatici, rifiuti e plastiche ingombranti, materassi, mobilio, potature e ramaglie, batterie, verde da sfalci, materiali in metalli, toner di stampanti, oli alimentari ed altre tipologie le cui indicazioni sono dettagliate sul sito comunale.

Con la finalità di illustrare le caratteristiche del nuovo Centro di raccolta e di incentivare il

conferimento dei rifiuti presso il medesimo, per incrementare contestualmente la raccolta differenziata nel territorio comunale, sono stati programmati una serie di incontri informativi con la cittadinanza per i quali verrà divulgato nei prossimi giorni un calendario dedicato.

La realizzazione del Centro e lo studio per la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in corso di redazione sono finalizzati al miglioramento della qualità e della trasparenza del servizio. Col medesimo obiettivo il Comune di Cividale del Friuli ha trasferito alla NET S.p.A. il servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, in vista dell’applicazione della tariffa corrispettiva.