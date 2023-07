Centro città pedonale a Cividale nei fine settimana d’estate.

Il centro di Cividale del Friuli diventa area pedonale nei fine settimana dell’estate. Una modifica temporanea alla viabilità che arriva dopo il test dell’anno scorso che è stato valutato in maniera favorevole.

“Sulla scia della positiva sperimentazione attuata nel 2022, la giunta ha appena approvato

l’istituzione temporanea della sospensione della circolazione veicolare in centro città – spiega

l’assessore alla viabilità Davide Cantarutti – che inizierà sabato 22 luglio e si protrarrà fino al 10 settembre. Il centro diventerà dunque pedonale dalle ore 19 del sabato fino alle 22 della domenica successiva“.

“Riteniamo che nelle ore serali e nelle giornate festive tutte le aree del centro storico siano

maggiormente fruibili per i pedoni in assenza di traffico veicolare – specifica Cantarutti –

consentendo in tal modo anche ai pubblici esercizi che danno sulla strada di poter ampliare la loro superficie di somministrazione esterna (tavoli, sedie , ecc.) nonché lo svolgimento anche di eventuali attività di allietamento“.

La delibera specifica tutte le aree che saranno chiuse alle auto: P.zza F. G. Cesare, P.zza S.

Francesco, Largo Boiani, P.zza del Duomo, C.so P. d’Aquileia, Via B.go di Ponte compreso l’intero

“ponte del diavolo”, P.tta Chiarottini, L.go Martiri delle Foibe, P.tta Zorutti e P.tta San Nicolò.

I varchi/accessi stradali all’area urbana soggetta a limitazione della circolazione sono identificati nell’intersezione di P.zza F. G. Cesare con Via della Conciliazione e sul versante opposto nell’intersezione formata da Via Borgo di Ponte, Piazzetta San Nicolò e Via Scipione di Manzano; all’interno delle aree e strade oggetto della limitazione di cui sopra sarà ammessa la circolazione in deroga di tutti i veicoli che possono già circolare in deroga nella vigente ZTL. I residenti nelle zone interdette potranno in ogni caso raggiungere con l’auto la propria abitazione per parcheggiare il veicolo.

“La chiusura alla circolazione veicolare del centro (la cosiddetta ZTL allargata) – spiega il comandante della Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale Fabiano Gallizia -, è già

stata attuata per circa un mese l’anno scorso appunto per verificare la fattibilità pratica o meno dell’iniziativa nonché il gradimento degli utenti. L’iniziativa nasce per favorire la conoscenza del centro storico di Cividale “senza auto e slow” e per consentire eventuali maggiori spazi per gli esercenti con strutture esterne. In particolare si vuol dare maggiore possibilità a tutti gli esercenti di Borgo di Ponte di ampliare (a domanda) la loro offerta all’utenza, contando anche sull’attrazione del Belvedere. Come ogni anno inoltre, in estate, nel fine settimana il Ponte del Diavolo diventerà solo pedonale“.