Furto a Latisana.

Furto a Latisana, nella frazione di Pertegada, nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 luglio: la vittima è un’esercente di 60 anni del posto.

I ladri hanno tagliato l’inferriata della finestra e sono riusciti a entrare in casa, portando via una borsa che conteneva 5mila euro in contanti. La donna ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che stanno portando avanti le indagini.