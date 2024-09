Beccato alla guida senza patente a Cividale.

Nelle giornate del 24 e 26 settembre, la Polizia di Stato di Udine, insieme al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cividale del Friuli e con il supporto dei reparti di prevenzione crimine di Milano, Bologna e Reggio Emilia, ha condotto una serie di controlli straordinari nel centro di Cividale del Friuli. L’operazione mirava a contrastare fenomeni di microcriminalità e l’immigrazione clandestina, con particolare attenzione ad alcune aree sensibili come Parco Italia, il centro commerciale “Borc di Cividat”, la stazione ferroviaria, quella delle autocorriere e gli istituti scolastici.

L’imponente dispositivo di sicurezza ha coinvolto circa 15 agenti al giorno, sottoponendo a controllo 110 persone, di cui 51 extracomunitari, e 37 veicoli. L’attività ha portato alla contestazione di 4 violazioni al codice della strada. Tra i casi più rilevanti, quello di un cittadino indiano che, alla guida di un’utilitaria con la propria famiglia, non si è fermato all’alt di una pattuglia. Dopo un breve inseguimento di circa quattro minuti, l’uomo è stato fermato: guidava senza patente, senza assicurazione e senza cinture di sicurezza.

Durante i controlli è stata inoltre scoperta un’occupazione abusiva di un immobile abbandonato nel centro della città, vicino all’invaso del fiume Natisone. L’edificio, in pessime condizioni, presentava arredi distrutti e muri ricoperti di graffiti. All’interno è stato trovato un cittadino afgano, maggiorenne e regolare sul territorio nazionale, ma residente in un’altra regione e con diversi precedenti penali. Per lui è stato emesso un foglio di via obbligatorio.