Malattie respiratorie, a Udine due giorni di spirometrie gratuite

Spirometria gratuita in Piazza Matteotti.

Appuntamento il 5 e il 6 ottobre con “Prendiamo Fiato on the Road”, l’evento dedicato alla salute del respiro promosso da Chiesi Italia, con il patrocinio di Federasma e Allergie ODV che fa tappa a Udine e offre la possibilità di sottoporsi ad una spirometria.

I friulani potranno ricevere consulenze gratuite sulle patologie respiratorie Asma e BPCO – Broncopneumopatia cronica ostruttiva – ed effettuare, sempre gratuitamente, il test della spirometria presso l’apposito stand allestito in Piazza Matteotti. Sarà possibile confrontarsi con gli pneumologi ed effettuare i test dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 grazie alla disponibilità di tre postazioni con spirometro.

“Prendiamo Fiato on the Road” è un progetto volto alla sensibilizzazione, prevenzione e diagnosi delle patologie respiratorie. Si inserisce nella più ampia iniziativa di disease awareness “Prendiamo Fiato”, un sito web fruibile per tutti, pazienti e cittadini, per promuovere campagne informative dedicate alle patologie Asma e BPCO (www.prendiamofiato.it).

L’evento rinnova l’attenzione di Chiesi Italia verso il territorio friulano, protagonista anche di “Recupera e Respira”, progetto nato nel 2022 e finalizzato a incentivare la popolazione a smaltire in modo corretto gli inalatori respiratori, contribuendo alla riduzione dei gas a effetto serra (GHG) rilasciati nell’atmosfera.

Grazie a “Prendiamo Fiato on the Road” i cittadini di Udine si potranno prenotare per lo screening presso il proprio medico di medicina generale o lo specialista di fiducia, oltre che presentarsi direttamente allo stand nelle due giornate dell’iniziativa.