Cividale, il parco Rualis avrà anche un chiosco, si cerca il gestore

Novità per il Parco Rualis di Cividale.

Il parco Rualis di via Tombe Romane avrà anche un chiosco: il Comune di Cividale del Friuli, infatti, ha pubblicato il bando per cercare chi si occupi dell’installazione della struttura e della sua gestione, per cinque anni.

La concessione fissata a base d’asta (e soggetta a rialzo) è di 5.580 euro annui per un totale complessivo di 33.480 euro e chi vincerà il bando potrà compensare il canone per l’occupazione dell’area del chiosco, con la gestione, sorveglianza e manutenzione del parco (ad esempio sfalciando l’erba, pulendo le aree pavimentate o sgomberando la neve).

Il chiosco dovrà offrire spuntini e bevande e l’amministrazione l’ha voluta sia per migliorare la fruizione dell’area verde (dove ci sono giochi per bambini e campetti sportivi) sia per riqualificare e presidiare il parco Rualis.

Il gestore che sarà individuato dovrà progettare e realizzare la struttura e i servizi igienici, garantirne l’apertura al pubblico in occasione delle manifestazioni organizzate dall’amministrazione o da altre associazioni culturali e sociali; assicurare lo svolgimento di manifestazioni e iniziative di carattere sportivo, ricreativo e più in generale di spettacolo e intrattenimento vario. Le domande di partecipazione devono essere recapitate all’Ufficio Protocollo entro le 12 dell’8 maggio.