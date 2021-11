Domenis1898 sostiene il progetto Cividale città a impatto positivo.

La grande famiglia della distilleria Domenis1898, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e le istituzioni di Cividale Del Friuli con P.mg Società Benefit, ha avuto modo di conoscere l’iniziativa e nel corso dei prossimi due anni sosterrà i progetti volti a migliorare le condizioni sociali e ambientali della comunità cividalese.

L’obiettivo del progetto è quello di favorire una migliore qualità della vita ponendo attenzione all’ambiente, al territorio e alla società. “Cividale Del Friuli – Città a Impatto Positivo” prenderà vita grazie ad aziende e persone che intendono operare concretamente per offrire benessere attraverso importanti iniziative come mobilità sociale, verde solidale ed educazione solidale.

L’amore per le Cividale e le valli.

“Non appena siamo venuti a conoscenza del progetto Città a Impatto Positivo – dichiara Alain Rubeli, amministratore unico di Domenis1898 -, non ci abbiamo pensato sopra due volte. Abbiamo preso parte immediatamente, Cividale e le valli del Natisone custodiscono le radici della nostra azienda da oltre 120 anni, è per noi un onore essere tra coloro che contribuiranno a fornire servizi e vantaggi per la comunità e l’ambiente”.

Città a Impatto Positivo partirà ufficialmente nei prossimi mesi, la cerimonia di inaugurazione dell’iniziativa svelerà nel dettaglio tutti i percorsi dedicati a Cividale Del Friuli.

