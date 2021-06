Il trionfo di Elisa Iuri ai campionati italiani di pattinaggio.

Viene dal Friuli la nuova medaglia d’oro italiana nel pattinaggio, sezione Dance. Elisa Iuri, atleta dell’Asd Pattinaggio cividalese, ha trionfato a Rimini, durante i campionati italiani.

Un’altra vittoria per Elisa, dunque, che già in passato si era distinta nella disciplina. La sua affermazione in terra riminese è stata salutata con grande soddisfazione non soltanto da Cividale, ma anche da tutto il Friuli, che può vantare ora di una nuova campionessa nazionale.

