Enrica Chicchio, chi è la friulana che ha cambiato il look di Elly Schlein

Enrica Chicchio è originaria di Cividale ma da tempo vive a Bologna.

C’è una friulana dietro alla scelta del guardaroba della segretaria del Pd Elly Schlein. Enrica Chicchio, originaria di Cividale del Friuli, ma da tempo trasferita a Bologna, è una consulente di immagine specializzata in armocromia. La sua improvvisa popolarità è arrivata proprio dalla Schlein che, in un’intervista rilasciata a Vogue Italia, ha dichiarato di affidarsi ai consigli di Enrica per la scelta del proprio guardaroba.

Enrica Chicchio è una delle consulenti d’immagine più conosciute di Bologna, con una grande conoscenza anche della psicologia delle persone che si rivolgono a lei per migliorare il loro look. La sua consulenza va dai 140 ai 400 euro all’ora, ma può far risparmiare molto tempo a chi non ha il tempo di occuparsi del proprio guardaroba. Sul suo profilo Instagram, Chicchio ha postato una foto di Elly Schlein in un trench color glauco, una tonalità delicata di verde, grigio e azzurro che ha scelto per rappresentare l’incarnato delicato di Schlein e richiamare la natura che va protetta e custodita.

L’armocromia.

Chicchio è anche un’esperta in armocromia, una vera e propria scienza che studia l’armonia tra i colori e le caratteristiche della persona, come gli occhi, l’incarnato e i capelli. Le stagioni dell’anno, come la primavera, l’estate, l’autunno e l’inverno, hanno palette di colori specifiche, che possono essere freddi o caldi, intensi o soft. La scelta dei colori giusti può far apparire una persona più bella, più giovane e in forma.