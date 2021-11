Torna a Cividale la Festa degli alberi.

Torna a Cividale del Friuli, grazie alla volontà degli assessori all’Ambiente, Rita Cozzi, e alla Tutela del Territorio, Davide Cantarutti, la Festa degli alberi. La cerimonia, realizzata in collaborazione con gli istituti scolastici di Cividale, alla presenza del Corpo forestale dello Stato, dell’associazione nazionale forestali, del Centro anticrimine natura carabinieri di Udine e dell’associazione Fare Verde e di molte realtà locali di volontariato, si terrà venerdì 19 novembre nel parco “Oasi delle Regioni d’Italia” in via Santa Apollonia alle 10.30.

“A distanza di qualche anno ci fa molto piacere riproporre questa iniziativa – commentano assieme Cozzi e Cantarutti – in quanto la volontà dell’amministrazione comunale è quella, allora come oggi, di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del patrimonio arboreo e boschivo offrendo un aumento delle zone verdi in luoghi particolari della città, e di lanciare un messaggio dal forte valore educativo per i giovani e le famiglie. La partecipazione di bambini e giovani alla manifestazione di venerdì 19 novembre fa ben sperare affinché i ragazzi si facciano promotori, in futuro, di città sempre più belle, più verdi e più vivibili”.

Fu proprio Cantarutti che, nel giugno del 2012, ridiede vita alla festa degli alberi “a cento anni dalla prima edizione a carattere provinciale che si era tenuta a Cividale del Friuli – ricorda lo stesso assessore –. In quell’occasione la festa fu riproposta sempre grazie alla grande collaborazione fra il Corpo forestale regionale e il Comune, col supporto anche dell’associazione nazionale Forestali del Friuli Venezia Giulia e della protezione civile comunale. Furono piantumate ben 80 piante di carpino bianco, donate dal vivaio forestale regionale quale ripristino ambientale della zona del depuratore comunale di via degli abeti”.

(Visited 96 times, 96 visits today)