La zuffa dopo una litigata.

Un litigio, poi una parola di troppo, così la discussione è degenerata e il passo dalle parole alle mani è stato breve. È successo nella tarda serata di venerdì 13 maggio, fuori dall’azienda agricola cividalese Terre Petrussa. La zuffa è avvenuta verso le 23, a scontrarsi quattro uomini sulla quarantina, due contro due. E poi ci è scappato il ferito.

Uno dei quattro, infatti, è uscito fuori dalla zuffa con un taglio sul viso, per questo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Udine per la medicazione. Oltre all’ambulanza sono intervenute anche le forze dell’ordine, non solo per chiarire gli esiti della rissa, ma anche perché preallertate. L’intervento, infatti, era partito in seguito alla segnalazione degli schiamazzi provenienti proprio dalla zuffa che si era creata davanti all’azienda agricola. Le quattro persone coinvolte sono state denunciate per rissa.

Una volta che la notizia si è sparsa è arrivato anche il commento dell’amministrazione comunale cividalese. Si assicura che si vigilerà che una cosa simile non riaccada, per assicurare la tranquillità della città. A cosa è dovuto un simile atteggiamento? Stando all’assessore alla sicurezza Davide Cantarutti e alla prima cittadina Daniela Bernardi è causa della riconquista della libertà dopo le restrizioni dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Una volta ritrovata qualcuno l’ha scambiata per una scusa per salire sul ring.

