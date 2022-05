Il giovane è stato trovato con ferite da taglio

Non sembra che siano coinvolte persone terze nella morte del giovane di 27 anni, di nazionalità italiana, trovato morto a Udine. Sul corpo diverse ferite da taglio, stando ai primi rilievi della polizia. È stato trovato dalla compagna la sera del 14 maggio, 27 anni in via Monrupino, verso le 19. Aveva chiamato il 118 ma una volta che gli operatori sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

La compagna è stata compagnata in Questura, in quanto persona informata sui fatti. Nel frattempo sul posto sono arrivati anche gli agenti della Questura di Udine che hanno avviato le indagini per ricostruire cosa sia accaduto.

(Visited 286 times, 286 visits today)