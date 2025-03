Giornate Fai di primavera, viaggio tra tesori medievali e antichi vigneti friulani

Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 tornano le Giornate FAI di Primavera, uno degli eventi culturali più attesi dell’anno, con un’edizione speciale dedicata al 50° anniversario del Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI). Per l’occasione, in tutta Italia saranno aperti al pubblico luoghi straordinari, spesso inaccessibili, per un weekend all’insegna della scoperta del patrimonio artistico, storico e paesaggistico del nostro Paese.

Tra le proposte in Friuli Venezia Giulia ci sono anche le due affascinanti aperture a cura del Gruppo FAI di Cividale del Friuli: alla scoperta della Casaforte di Bergum, un raro esempio di borgo medievale fortificato; e nel vigneto storico di Faedis, suggestiva testimonianza della tradizione vitivinicola friulana.

Giornate Fai di Primavera: la Casaforte di Bergum, un viaggio nel Medioevo

Orari visite guidate: Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025, 10:00-13:00 e 15:00-18:00.

La Casaforte di Bergum è una perla nascosta del Friuli Venezia Giulia: una dimora medievale fortificata che conserva tracce di un passato affascinante. I visitatori potranno ammirare la Domus, una torre e le antiche strutture rurali, scoprendo dettagli inediti come il fregio affrescato del Leone di San Marco e la calzatura più antica della regione, “lo zoccoletto”.

Tra le esperienze proposte, un viaggio nell’enogastronomia medievale, con le ricette del celebre cuoco del Quattrocento Martino da Como; una mostra di ceramiche medievali; un percorso botanico nel giardino della Casaforte, dove si trovano piante secolari catalogate come Alberi Monumentali; l’arte dei Campanari, patrimonio immateriale UNESCO, con esibizioni dal vivo degli “Scampinotadòrs di Vuelis, di Rualis e del Goriziano”.

All’interno del borgo, sarà presente una taverna gestita dall’Associazione Viticoltori di Refosco di Faedis e dalla Pro Loco di Valle di Soffumbergo, dove si potranno gustare prodotti locali.

Vigneto Storico di Faedis: un museo a cielo aperto

Orari visite guidate: Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025, 10:00-13:00 e 15:00-18:00

A pochi minuti dalla Casaforte di Bergum, il Vigneto Storico di Faedis racconta oltre un secolo di tradizione vitivinicola. Fondato nel 1896 dalla Famiglia Zani, questo vigneto custodisce 30 varietà di uve autoctone e rare, rappresentando una vera e propria banca genetica della viticoltura friulana.

Durante la visita, i partecipanti potranno scoprire le antiche tecniche di coltivazione della vite; ammirare un’esposizione di storiche fotografie e attrezzi agricoli; approfondire il legame tra natura e cultura, osservando la vite come un’opera d’arte scolpita dal tempo.

Il sito è raggiungibile a piedi dalla Casaforte di Bergum con una piacevole passeggiata immersa nel paesaggio collinare friulano.

Evento speciale: una serata tra storia, gastronomia e letteratura

Sabato 22 marzo 2025, ore 18:45

Domus della Casaforte di Bergum

Partecipazione su prenotazione (€15 per iscritti FAI, €20 per non iscritti)

Per celebrare i 50 anni del FAI, si terrà un evento esclusivo dedicato alla cucina rinascimentale e al legame tra cibo e letteratura. Tra letture tratte dal “De Arte Coquinaria” di Martino de’ Rossi e il “De honesta voluptate e valetudine” di Bartolomeo Sacchi (1480), i partecipanti saranno guidati in un viaggio storico e sensoriale. Ospiti, Elisa Morandini, direttrice del Museo Cristiano di Cividale e Stefano Cosma, direttore della rivista Fuocolento. Al termine, degustazione del pregiato Refosco di Faedis e assaggio di tre piatti medievali preparati dallo chef Daniele Cinel, in collaborazione con la Cooperativa sociale Arte e Libro.

Informazioni e modalità di partecipazione alle Giornate Fai

Contributo libero per le visite:

Casaforte di Bergum: da €5.

Vigneto Storico di Faedis: da €3.

Durata delle visite: circa 40 minuti. Partenze ogni 30 minuti con gruppi di 25 persone.

Percorsi e accessibilità:

I due siti distano circa 2 km, collegati da un sentiero campestre segnalato.

Possibilità di parcheggio nelle vicinanze. In caso di maltempo: la mostra del Vigneto Storico verrà allestita presso la Cantina Zani di Faedis.