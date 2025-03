Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 14 marzo

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Secondo il meteo, la giornata sarà caratterizzata da cielo coperto con piogge diffuse e intense tra la notte e il mattino, particolarmente abbondanti sulle Prealpi Giulie. In montagna sono previste nevicate copiose in quota, con neve inizialmente possibile fino ai 1000-1300 metri, temporaneamente anche a fondovalle sul Tarvisiano nelle prime ore del mattino, per poi risalire a 1200-1500 metri nel corso della giornata. Non si escludono fenomeni temporaleschi.

Sulla costa, al mattino soffierà un vento sostenuto da sud, che successivamente ruoterà a Libeccio. Possibili mareggiate con alte maree piuttosto accentuate. Nel pomeriggio si attende un miglioramento, ma dalla notte le precipitazioni riprenderanno.

Temperature previste.

Per quanto riguarda le temperature, vedranno valori massimi compresi tra 11 e 14 gradi in pianura e tra 12 e 14 gradi lungo il litorale mentre le minime oscilleranno tra 8 e 10 gradi in pianura e tra 8 e 11 gradi sulla costa. A 1000 metri di altitudine si prevedono circa 5 gradi, mentre a 2000 metri la temperatura si aggirerà intorno allo zero.