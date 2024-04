In arrivo un docufilm su Grimoaldo, il primo re friulano

Il docufilm “Langobardi – Grimoaldo, il primo re friulano”

Invicti Lupi sta realizzando un docufilm lungometraggio dedicato alle vicende di Grimoaldo, nobile discendente dalla stirpe di Alboino nato a Cividale attorno il 600, che nel corso di una lunga vita densa di avvenimenti riuscirà a divenire il primo re longobardo di stirpe friulana.

Attraverso il racconto della vita di questo nostro illustre antenato friulano ci sarà anche modo di raccontare le vicende storiche della Penisola e del Friuli longobardo del VII secolo. Il docufilm sarà strutturato sotto forma di uno storytelling dallo stile cinematografico grazie al quale il pubblico potrà assimilare al meglio nozioni storiche ed etnografiche riguardanti le tracce longobarde presenti nei nostri territori. Un mix di cinematografia, di approfondimento storico e di corrette scenografie e ricostruzioni sarà il punto di forza di questo nuovo prodotto. Il tutto sarà contraddistinto da un altissimo livello qualitativo sia per le riprese, sia per i contenuti, sia per gli oggetti e le scene che verranno mostrati. L’obiettivo principale è offrire uno spaccato reale del passato.

Il docufilm.

Si tratta di un progetto innovativo di divulgazione storica che si basa sul living history, ed avrà come punti di forza lo studio, la ricerca, la sperimentazione e la divulgazione. Uno dei punti di forza di questo docufilm è dato dalle sinergie di collaborazioni che sono state create: rievocatori storici, attori, accademici, storici ed archeologi, artisti ed artigiani, tecnici multimediali, musei, enti pubblici ed enti privati. Grazie alle passate esperienze abbiamo ora la capacità di migliorare rispetto a prodotti multimediali di nostra produzione che hanno già avuto grandi successi: il nostro obiettivo è di creare dei prodotti sempre migliori.

L’obiettivo è di proiettare il docufilm “Langobardi – Grimoaldo, il primo re friulano” sabato 8 giugno 2024 all’interno della XII edizione della rievocazione storica “Romans Langobardorum”, l’evento rievocativo longobardo più grande d’Europa che richiama numerosi gruppi ed eccellenze ricostruttive nel corso delle tre giornate di apertura al pubblico.

La raccolta fondi.

“Il progetto però necessità di un sostegno economico al fine di coprire le spese di post produzione, traduzione e diffusione: questo perché sono venuti a mancare importanti sostegni economici regionali che ci aspettavamo di ottenere – spiega Matteo Grudina, presidente Invicti Lupi – . Per questo motivo chiediamo al pubblico che ci segue e che apprezza il nostro lavoro di volontariato di sostenerci con delle donazioni attraverso la campagna di crowdfunding che abbiamo aperto a questo link. Ricambieremo questo supporto attraverso l’inserimento dei nomi dei donatori nei crediti del docufilm, e alle donazioni più generose verranno offerti dei gadget e del merchandise nel corso della manifestazione “Romans Langobardorum” del 7-8-9 giugno”.